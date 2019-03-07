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Кризис на Украине

Мэр Горловки сообщил о повреждении трех домов в результате обстрела с украинской стороны

По словам Ивана Приходько, жертв и пострадавших нет

ДОНЕЦК, 7 марта. /ТАСС/. Один частный дом сгорел, еще два получили повреждения в результате обстрела северной окраины Горловки с украинской стороны. Об этом сообщил в четверг глава городской администрации Иван Приходько.

"В результате ночного обстрела поселка Русский Край полностью сгорел дом по улице Артузова, 48. Кроме того, повреждены дома 49 и 50", - цитирует его Донецкое агентство новостей. Жертв и пострадавших нет, добавил Приходько.

В настоящий момент на востоке Украины действует режим прекращения огня, введенный 29 декабря 2018 года, однако обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины продолжаются.

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