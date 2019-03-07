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США отметили возросшую военную активность КНР в Южно-Китайском море

Она угрожает торговым потокам и коммерческой деятельности в регионе, заявил глава Индо-Тихоокеанского командования адмирал Филип Дэвидсон

СИНГАПУР, 7 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты зафиксировали в 2018 году растущую военную активность Китая в акватории Южно-Китайского моря. Об этом сообщил в четверг глава Индо-Тихоокеанского командования (прежнее название - Тихоокеанское командование) адмирал Филип Дэвидсон, находящийся в рабочей поездке по странам Азии.

"За последний год было больше отмечено проходов кораблей, пролетов истребителей и бомбардировщиков, чем в прошлые годы. Это абсолютно точно", - передало его слова агентство Bloomberg. По мнению адмирала, такая ситуация "представляет большую опасность для торговых потоков, коммерческой деятельности, а также информации, которая передается по кабелю, проходящему по дну Южно-Китайского моря".

При этом командующий уклонился от прямого ответа на вопрос, намерен ли Вашингтон влиять на ситуацию в регионе, в том числе за счет патрулирования. "Соединенные Штаты остаются прочной тихоокеанской силой", - отметил адмирал.

В акватории Южно-Китайского моря Китай ведет с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией, Филиппинами территориальные споры о принадлежности Парасельских островов (Сиша), архипелага Спратли (Наньша). Одновременно Пекин с конца 2013 года проводит в этом регионе масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий.

Китайская сторона неоднократно подчеркивала, что категорически против любого вмешательства в этот территориальный спор третьих стран, в первую очередь речь идет о Великобритании, странах Евросоюза, США, Японии. В Пекине неоднократно указывали, что именно шаги Вашингтона, который, например, направляет в акваторию авианесущие группировки, подрывают стабильность и ведут к милитаризации региона.

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