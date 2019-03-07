Киев подготовил санкционный список из числа иностранных наблюдателей на выборах в Крыму

КИЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Правительство Украины подготовило санкционный список, в который попали представители 13 стран, участвовавшие на территории Крыма в качестве наблюдателей на выборах президента России 18 марта прошлого года. Об этом сообщил министр по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

"По предложению министерства еще одно важное решение принято правительством для противодействия легитимизации государства-оккупанта в Крыму. Мы подготовили санкционный список, куда попали граждане 13 стран, которые были наблюдателями на выборах президента РФ в Крыму", - написал он в Twitter. Сколько человек включены в список, Черныш не обнародовал.

Выборы президента России в Крыму и Севастополе проходили в 2018 году впервые. В Севастополе при явке около 71,5% за Владимира Путина отдали голоса свыше 91% участников. В Крыму явка также превысила 71%, за Путина проголосовали более 92% избирателей.

На Украине, не признавшей итоги референдума о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией, данные выборов на этих российских территориях, назвали "фальсификацией".

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием.