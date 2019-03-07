Законопроект, запрещающий США до выхода нарушать ДРСМД, поместили на сайте Конгресса

ТАСС, 7 марта. Текст законопроекта, который не разрешает Пентагону использовать средства налогоплательщиков для создания вооружений, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), опубликован на сайте Конгресса США.

Разработчиком законопроекта стала член Палаты представителей Тулси Габбард (демократ от штата Гавайи). Соавторами выступили два других члена нижней палаты Конгресса - Джеймс Макговерн (демократ от штата Массачусетс) и Ильхан Омар (демократ от штата Миннесота).

В Палату представителей законопроект под названием "Закон о соблюдении ДРСМД 2019" (INF Treaty Compliance Act of 2019) был внесен 14 февраля. "Никакие средства, разрешенные для выделения или ставшие доступными другими способами министерству обороны на 2020 год, а также на любой другой финансовый год, не могут быть предоставлены или потрачены на испытания, оценку, приобретение или развертывание ракет, запрещенных ДРСМД (как если бы договор оставался в силе)", - сказано в тексте.

Ранее в поддержку инициативы Габбард выступил ряд авторитетных неправительственных организаций, включая американский "Союз обеспокоенных ученых" и движение Global zero, добивающееся полной ликвидации ядерного оружия на планете.

Аналогичный законопроект был представлен демократами в Сенате 20 февраля.

Споры по поводу договора

1 февраля Трамп и госсекретарь Майкл Помпео, пользуясь поддержкой партнеров по НАТО, объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, поскольку считает, что Россия нарушает договор. В ответ на это решение президент РФ Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в договоре. При этом он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблематике, подчеркнув, что американская сторона сама должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.

4 марта Путин подписал указ о приостановлении выполнения Россией ДРСМД.