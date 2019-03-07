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Вице-президент Турции: покупка С-400 не означает неготовность приобрести ЗРК Patriot

Фуат Октай заявил, что Анкара готова обсуждать условия сделки в случае удовлетворения условий турецкой стороны

АНКАРА, 7 марта. /ТАСС/. Приобретение российских зенитных ракетных систем С-400 не означает, что Турция не заинтересована в покупке американских комплексов Patriot. Об этом заявил в четверг вице-президент Турции Фуат Октай на встрече с редакторами Anadolu.

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"В вопросе приобретения С-400 Турция преследует собственные интересы и самостоятельно принимает решения, исходя из этого, - отметил он. - Наша покупка С-400 не означает, что мы не готовы также приобрести комплексы Patriot. У нас есть потребность [в обеспечении безопасности в сфере ПВО], если наши условия будут удовлетворены, то мы садимся и ведем переговоры".

Ранее в среду президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в будущем готова "рассмотреть варианты по приобретению систем С-500". По словам турецкого лидера, "сделка с Россией по С-400 является завершенным делом".

В июне прошлого года Эрдоган заявил, что предлагал президенту России Владимиру Путину "совместно производить системы С-500". Однако турецкий лидер не сообщил об ответе российского коллеги.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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