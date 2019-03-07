Нил Ушаков может быть отстранен от должности мэра Риги через 3 недели

РИГА, 7 марта. /ТАСС/. Министерство охраны среды и регионального развития Латвии завершит оценку законности действий мэра Риги Нила Ушакова через три недели. По ее итогам тот может быть отстранен от должности. Об этом заявил в четверг министр охраны среды и регионального развития страны Юрис Пуце.

"Если юридическая проверка покажет, что председатель думы значимо, существенно нарушил закон, и это вызвало существенные последствия, я не буду медлить и приму решение в соответствии с законом об отстранении Ушакова", - сказал он в интервью телеканалу LNT. "Я совершенно уверен, что действую в рамках закона, и, если закон был нарушен, ответственные лица будут наказаны", - подчеркнул министр.

По словам главы ведомства, проверку проводят политически нейтральные чиновники.

30 января министерство охраны среды и регионального развития Латвии сообщило о начале антикоррупционной проверки деятельности Рижской думы в связи со скандалом вокруг закупок в муниципальном транспортном предприятии "Rīgas satiksme". В этот день сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии провели обыски в рабочем кабинете мэра Риги и у него дома. На фоне скандала об отставке заявили все пять членов правления "Rīgas satiksme", а также вице-мэр города Андрис Америкс. Латышские националисты потребовали отставки Ушакова, однако градоначальник сохранил свой пост.

В конце февраля правление партии "Согласие" на своем заседании приняло решение, что мэр Риги Нил Ушаков возглавит ее избирательный список на выборах в Европейский парламент 25 мая.