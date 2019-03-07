Глава МИД Пакистана заявил, что визит делегации в Индию улучшит отношения двух стран

ТАСС, 7 марта. Запланированный на 14 марта визит делегации Пакистана в Индию, связанный с открытием Картарпурского транспортного коридора, поможет снизить напряженность между двумя странами. Соответствующее заявление главы МИД Пакистана Шаха Мехмуда Куреши передает в четверг телеканал Geo.tv.

"Пакистан стремится к дэескалации напряженности и улучшению нынешней ситуации. Визиты на уровне делегаций играют ключевую роль в этом процессе", - заявил Куреши. Он также подчеркнул, что восстановленные отношения между Индией и Пакистаном приведут к миру и стабильности в регионе. Такое мнение министр выразил после консультации с пакистанским послом в Индии Сохейлом Махмудом, который должен в ближайшее время вернуться в Нью-Дели.

Ранее стало известно, что 14 марта Индию посетит делегация Исламабада, чтобы обсудить планы открытия Картарпурского транспортного коридора. Этот транспортный узел предназначен для безвизовых поездок индийских паломников в Пакистан. 2018 года прошла торжественная церемония по случаю начала его строительства.

В настоящее время между Индией и Пакистаном сохраняется напряженность из-за нападения 14 февраля в штате Джамму и Кашмир на колонну индийских военных. Ответственность за атаку, унесшую жизни более чем 40 человек, взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"). Нью-Дели обвинил Исламабад в поддержке этого формирования и бездействии пакистанских властей в отношении группировки.