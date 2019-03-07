Швеция предложила создать международный суд над террористами ИГ

СТОКГОЛЬМ, 7 марта. /ТАСС/. Швеция предлагает на месте в регионе создать международный трибунал, чтобы судить членов террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) за военные преступления. Об этом в интервью Шведскому радио в четверг заявил министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг.

"Мы видим, как в ЕС у нескольких стран, как и у Швеции, нет планов забирать террористов ИГ, - отметил он. - Если в регионе на месте будет действовать международный трибунал, это облегчит проблему свидетелей, сбор доказательств и проведение допросов".

По поручению правительства Дамберг поднимет этот вопрос на встрече с его коллегами в Брюсселе. Но министр не намерен представлять какую-либо готовую модель, как должен выглядеть подобный трибунал. Политик отметил, что Европа должна досконально рассмотреть идею создания трибунала.

Ранее премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что королевство не будет оказывать помощь в возвращении из Сирии своих граждан, которые присоединились к ИГ и были взяты в плен коалицией во главе с США.