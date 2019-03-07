Китай выразил надежду на диалог между КНДР и США без возвращения к методам давления

ПЕКИН, 7 марта. /ТАСС/. Китайские власти надеются на дальнейшее сближение КНДР и США для успешного решения проблемы Корейского полуострова путем политического диалога без возвращения к политике давления с применением взаимных угроз. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя недавние высказывания Белого дома о возможности ужесточения режима санкций в отношении Пхеньяна.

"Мы надеемся, что обе стороны смогут сохранить первоначальный настрой и предпринять действия по существу, - отметил он, выступая на регулярном брифинге. - Ключевой момент в этом процессе - [КНДР и Соединенным Штатам] необходимо проявлять взаимное внимание к обеспокоенности друг друга, накапливать обоюдное доверие, сохранять достигнутые положительные результаты ради того, чтобы в итоге было намечено направление по продвижению политического диалога для урегулирования проблемы Корейского полуострова".

По словам дипломата, Пекин всегда будет настаивать на том, чтобы данный вопрос решался исключительно неконфликтным путем. "Это единственная возможность для нахождения решения по данному вопросу", - подчеркнул Лу Кан. Он также напомнил, что Китай ранее неоднократно выступал с инициативами по урегулированию, которые могут быть использованы при примирении Пхеньяна с Вашингтоном.

Как заявил ранее в интервью телеканалу Fox News помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, администрация американского президента Дональда Трампа ужесточит режим санкций в отношении КНДР в случае ее отказа осуществить ядерное разоружение.

Во вьетнамской столице 27-28 февраля состоялся двухдневный саммит США и КНДР, посвященный проблеме денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений между Вашингтоном и Пхеньяном. По итогам встречи сторонам не удалось прийти к договоренностям. Пхеньян и Вашингтон отказались от подписания совместного документа, но договорились продолжить диалог. Первый в истории саммит лидеров двух стран прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре.