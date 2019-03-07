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Правительство Армении одобрило сокращение пяти министерств

Предлагается упразднить также должность первого вице-премьера

ЕРЕВАН, 7 марта. /ТАСС/. Правительство Армении одобрило изменения и дополнения к закону "О структуре правительства". Согласно им, количество министерств сократится с 17 до 12. Планируется упразднить и должность первого вице-премьера. Решение об этом было принято на заседании кабмина в четверг.

"О сокращении количества министерств мы говорили давно. Наша задача поднять эффективность работы правительства. При этом никакой кадровой чистки не будет, хотя сокращения со временем ожидаются", - заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Как предполагается, на данном этапе сотрудники министерств, которые сокращаются или объединяются с другими, останутся на своих ставках. Исключение сделают для тех должностей, которые будут дублироваться. Об этом сообщил представляющий законопроект министр юстиции Артак Зейналян.

Изменения вступят в силу после того, как будут утверждены парламентом.

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