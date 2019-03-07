Владимир Зеленский сообщил о возбуждении против него уголовного дела

КИЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обвинил власти в давлении и сообщил о возбуждении против него уголовного дела.

"Власть уже пробила дно. Во-первых, начали прослушивать мой офис, а во-вторых, завели уголовное дело против меня и "95 квартала" о каком-то отмывании денег. Третье - появилась информация, что специальные люди ищут контакты в ЛНР, чтобы там установить мои политические билборды" - сказал он в опубликованном в четверг в Facebook видеообращении.

Кроме этого, не исключил Зеленский, в ближайшее время может появится еще одно уголовное дело о том, что якобы он "в 2002 году в Черниговской области сбил человека".

Вместе с тем, заверил кандидат в президенты, все попытки его дискредитировать не работают. "Потому что за все, за что берется наша власть - не работает", - добавил он, подчеркнув, что будет отвечать на все провокации власти в рамках закона.

Официальных подтверждений о возбуждении уголовных дел против Зеленского со стороны правоохранительных органов пока нет.

Ранее в понедельник полиция Киева сообщила, что ведет расследование по факту обнаружения элементов прослушивающей аппаратуры возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского. В СБУ признали, что установили прослушивающие устройства по адресу, где может находиться офис кандидата в президенты, но опровергли, что данные меры связаны с избирательной кампанией и деятельностью Зеленского.

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. Согласно последним опросам, лидирует в рейтинге Владимир Зеленский, а второе и третье места делят между собой действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Ряд политических деятелей и украинских экспертов уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.