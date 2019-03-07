Продление санкций ЕС против Януковича и его сына будет обжаловано в Европейском суде

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Экс-президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр считают незаконным решение послов ЕС о продлении санкций в отношении них и будут обжаловать его в Европейском суде. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Александра Януковича Юрия Кирасира, размещенном на его странице в Facebook.

"Что касается очередного незаконного решения послов ЕС - оно будет обжаловано английскими адвокатами президента Януковича и Александра Януковича в Европейском суде [Суд ЕС]", - говорится в заявлении.

Кирасир напомнил, что в 2016 году Европейский суд уже установил, что "санкции против президента Януковича и его сына Александра в 2014 году были введены безосновательно и незаконно". Поэтому решение об их продлении, принятое вопреки вынесенному вердикту суда, "говорит об их незаконных, сугубо политических основаниях", отметил он. По его словам, это решение "в очередной раз подтвердило - верховенство права и права человека в ЕС уходят все дальше в прошлое".

"Возможно, это месть за то, что в 2013 году президент Виктор Янукович поддержал правительство Украины [в решении] о временной приостановке подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС и создании Зоны свободной торговли, - предположил Кирасир. - В этот период времени, то есть в ноябре 2013 года, речь шла о том, что в том виде эти соглашения о Зоне свободной торговли изначально были невыгодны Украине и наносили большой ущерб украинским товаропроизводителям. Уже сегодня по истечении пяти лет наши предостережения подтвердились. Экономика Украины упала, а жизнь подавляющего большинства украинского народа значительно ухудшилась".

Представитель Александра Януковича напомнил также о Соглашении об урегулировании кризиса на Украине от 21 февраля 2014 года, подписанного Францией, Германией и Польшей. Отказ от него со стороны ЕС стал одной из причин, приведших к серьезному углублению кризиса на Украине, и непрекращающегося военного конфликта на востоке страны. "Это, в свою очередь, сделало Украину катализатором напряженности в мире, в которую вовлечены Европа, США и Россия. В 2014 году отдельные официальные лица стран ЕС де-факто поддержали вооруженный государственный переворот на Украине", - подчеркивается в заявлении.

По мнению Кирасира, ЕС стоило бы признать ошибочность тех шагов пятилетней давности и вернуться к Соглашению от 21 февраля 2014 года.

"К чему пришла Украина за прошедшие пять лет? Самая бедная страна в Европе. Высочайший уровень коррупции, беззаконие, бедность, война и страдания людей. Ложь и ненависть - лицо власти. Итоги уже очень скоро подведет украинский народ" - мудрый и справедливый", - отмечается в заявлении.

В 2014 году Евросоюз ввел целевые санкции в отношении 18 граждан Украины, включая экс-президента Виктора Януковича, двух его сыновей. Санкции были введены на один год и включали запрет на въезд на территорию сообщества и заморозку банковских активов фигурантов черного списка. 4 марта этого года Совет ЕС продлил санкции против Виктора Януковича и его окружения еще на год - до 6 марта 2020 года.