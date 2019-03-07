{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Представитель ОБСЕ увидел угрозу свободе СМИ в законе о борьбе с ложными новостями

Арлем Дезир назвал предусмотренные документом меры ограничением свободы слова в России

ВЕНА, 7 марта. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир считает, что российские законы о борьбе с ложными новостями и о блокировке в интернете материалов, оскорбляющих институты власти РФ, станут чрезмерным вмешательством в свободу слова.

На эту тему
Госдума приняла закон о борьбе с оскорблением госсимволов

"В России сегодня приняты законы, предусматривающие наказание СМИ за новости, считающиеся поддельными, и ужесточающие правила для информации в интернете. Они введут чрезмерное вмешательство и ограничения на свободу слова и свободу СМИ", - написал Дезир в Twitter.

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, заключительном чтении резонансный законопроект о блокировке недостоверных и искажающих факты новостей, а также резонансный законопроект о блокировке в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ.

Теги
Россия
Акции протеста в Алжире
Президент Алжира обратился к народу страны из Швейцарии
Абдельазиз Бутефлика предостерег от попыток спровоцировать хаос и мятеж как изнутри, так и из-за пределов страны
Читать полностью