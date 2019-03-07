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Глава МИД Великобритании заявил о необходимости разработки доктрины сдерживания кибератак

Лондон должен и будет "называть и пристыжать" тех, кто совершает подобные атаки, отметил Джереми Хант

ЛОНДОН, 7 марта. /ТАСС/. Великобритания должна разработать доктрину сдерживания кибератак, организуемых враждебно настроенными государствами. Об этом заявил в четверг британский министр иностранных дел и по делам Содружества Джереми Хант в ходе выступления в Университете Глазго.

"Нам нужна доктрина сдерживания, чтобы противодействовать кибератакам, совершаемым недоброжелателями, которые стремятся подорвать наши институты и образ жизни", - приводятся слова министра в его в Twitter.

Хант подчеркнул, что "Великобритания должна и будет называть и пристыжать" тех, кто совершает кибератаки, преследуя их в судебном порядке, и в целом "противодействовать деятельности враждебных государств в киберпространстве".

Теги
ВеликобританияХант, Джереми
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