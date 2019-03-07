Следующее заседание российско-сербского межправкомитета пройдет в России в 2020 году

БЕЛГРАД, 7 марта. /ТАСС/. Следующее заседание российско-сербского межправкомитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству пройдет в России в 2020 году. Об этом заявил в четверг глава МИД Сербии Ивица Дачич в ходе совместной пресс-конференции с вице-премьером РФ Юрием Борисовым.

"Следующее заседание межправкомита пройдет в следующем году в России", - заявил Дачич. По его словам, в ходе 17-го пленарного заседения в Белграде обсуждались вопросы дигитализации, цифровой экономики, совместного развития и использования Глобальной навигациоонной спутниковой системы (ГЛОНАС), развития инфраструктуры и транспорта.

В свою очередь Юрий Борисов подчеркнул, что важнейшей вехой в развитии двусторонних отношений стал визит в Сербию президента России Владимира Путина 17 января этого года, и подтвердил настрой российской стороны на последовательную реализацию договоренностей, достигнутых в ходе этого визита.