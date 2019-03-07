Президент Алжира обратился к народу страны из Швейцарии

ТАСС, 7 марта. Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика обратился в четверг к народу страны с обращением из Швейцарии. Заявление главы государства по случаю Международного женского дня, как передает официальное информационное агентство страны APS , зачитала в эфире телевидения министр почты, информационных и телекоммуникационных технологий Алжира Худа Иман Фераун.

В нем, в частности, Бутефлика приветствовал "мирный характер народных выступлений" в Алжире. "Мы видели несколько дней назад, сколько мужчин и женщин в разных частях нашей Родины вышли на мирные акции, чтобы выразить свое мнение, - говорится в послании. - И это свидетельствует о зрелости наших граждан, включая и молодежь, и подтверждает, что демократический плюрализм, за который мы боролись, стал реальностью".

В то же время он предостерег от попыток "спровоцировать хаос и мятеж как изнутри, так и из-за пределов страны". "Алжир заплатил очень высокую цену и приложил огромные усилия к восстановлению независимости, свободы, мира и стабильности, сохранению единства после кровавой национальной трагедии", - отметил он. Президент, находящийся в настоящее время на лечении в Швейцарии, призвал к "поддержанию стабильности в Алжире в целях дальнейшего его развития, строительства и прогресса".

Накануне заместитель министра обороны, начальник штаба Национальной народной армии Ахмед Гаид Салех, известный своей лояльностью Бутефлике, заявил, что армия Алжира будет стоять на страже высших интересов страны. Он предупредил о недопустимость возвращения страны к годам кровопролития.

Между тем, из Женевы, где находится Бутефлика, поступает противоречивая информация о реальном состоянии его здоровья. В четверг стало известно, что президента могут в скором времени перевезти из университетской больницы в другое место, хотя еще накануне газета Tribune de Geneve сообщила о том, что Бутефлике, "испытывающему трудности с дыханием и страдающего от проблем неврологического характера", "требуется постоянный уход, а жизнь его находится под угрозой". В четверг предвыборный штаб президента официально отверг какие-либо домыслы по поводу ухудшения состояния здоровья главы государства, заявив, что "здоровье Бутефлики не вызывает тревоги", а его плановое медицинское обследование в Швейцарии уже завершается.

В новость внесены изменения (16:52 мск) - добавлены новые цитаты президента Алжира