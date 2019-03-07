СМИ: исполнитель теракта в индийском Кашмире связан с "Хизб уль-Муджахиддин"

ТАСС, 7 марта. Исполнитель теракта в северном индийском штате Джамму и Кашмир связан с группировкой "Хизб уль-Муджахиддин". Об этом со ссылкой на полицию штата сообщает газета Hindustan Times.

"Мы просмотрели записи камер наружного наблюдения и опросили свидетелей произошедшего, с помощью чего нам удалось установить личность нападавшего. Это Ясир Бхатт. Поручение бросить гранату он получил от местного полевого командира группировки "Хизб уль-Муджахиддин", - заявил представитель полиции Дилбах Сингх. По информации издания, 17-летний Бхатт - уроженец округа Кулгам штата Джамму и Кашмир.

Взрыв прогремел в четверг на стоянке автобусов в городе Джамму. Граната была брошена под стоящий автобус. В результате теракта погиб юноша 17 лет, ранения различной степени тяжести получили порядка 30 человек.

Сформированная в 1989 году "Хизб уль-Муджахиддин" - одна из самых многочисленных вооруженных группировок, действующих на территории штата и выступающих за отделение Кашмира от Индии. Нью-Дели традиционно обвиняет соседний Пакистан в поддержке террористов и организаторов беспорядков. Исламабад отвергает эти обвинения.

Теракт произошел спустя три недели после того, как 14 февраля террорист-смертник в Джамму и Кашмире атаковал на заминированном автомобиле колонну индийских военных. Ответственность за атаку, унесшую жизни более 40 человек, взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"), выступающая за отделение штата от Индии. В Нью-Дели обвинили Исламабад в поддержке боевиков этой группировки и бездействии в отношении них.