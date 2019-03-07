На Украине оценили убытки от коррупции в оборонной сфере в 1 млрд гривен

КИЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Убытки от коррупционных схем в военно-промышленном комплексе Украины составили около 1 млрд гривен ($37,8 млн). С такой оценкой выступил в четверг директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник.

По его словам, сейчас в производстве уже находятся 25 дел в отношении 10 предприятий, входящих в структуру государственного концерна "Укроборонпром". "Убытки, по предварительным данным, и частично они подтверждены материалами экспертиз, составляют около 1 млрд гривен", - сказал глава НАБУ. При этом он подтвердил, что большинство расследуемых преступлений совершены с 2014 года по 2017 год.

Скандал вокруг государственного предприятия "Укроборонпром" разгорелся за три недели до очередных президентских выборов на Украине. Согласно результатам журналистского расследования, в оборонной сфере действовали теневые схемы, которые через подставные фирмы с участием высокопоставленных чиновников позволяли оборонным предприятиям страны втридорога поставлять запчасти с украинских же военных складов, а часть якобы из России. При этом в коррупционных сделках участвовали близкие к президенту Украины Петру Порошенко должностные лица, в частности сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь.

В условиях приближающихся президентских выборов Порошенко поспешил уволить Олега Гладковского и даже предложил ввести с состав наблюдательного совета государственного оборонного предприятия "Укроборонпром" представителей НАТО.