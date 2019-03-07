В Колумбии заявили, что давление на администрацию Мадуро продолжится

БОГОТА, 7 марта. /ТАСС/. Вице-президент Колумбии Марта Лусия Рамирес в четверг заявила, что всестороннее давление на правительство венесуэльского президента Николаса Мадуро продолжится пока он не покинет свой пост.
"Ни международное давление, ни сопротивление внутри Венесуэлы не прекратятся до тех пор пока [Николас] Мадуро не уйдет", - сказала политик, выступая на конференции, посвященной ситуации в Венесуэле.
Вице-президент также добавила, что Колумбия совместно с другими странами "не оставит попыток доставить гуманитарную помощь в Боливарианскую Республику".
23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.