В Колумбии заявили, что давление на администрацию Мадуро продолжится

БОГОТА, 7 марта. /ТАСС/. Вице-президент Колумбии Марта Лусия Рамирес в четверг заявила, что всестороннее давление на правительство венесуэльского президента Николаса Мадуро продолжится пока он не покинет свой пост.

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"Ни международное давление, ни сопротивление внутри Венесуэлы не прекратятся до тех пор пока [Николас] Мадуро не уйдет", - сказала политик, выступая на конференции, посвященной ситуации в Венесуэле.

Вице-президент также добавила, что Колумбия совместно с другими странами "не оставит попыток доставить гуманитарную помощь в Боливарианскую Республику".

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.