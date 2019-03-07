Опытный образец военного беспилотника США Kratos XQ-58A Valkyrie впервые поднялся в небо

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Опытный образец военного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Kratos XQ-58A Valkyrie, созданный в Научно-исследовательской лаборатории ВВС США (Air Force Research Laboratory, AFRL) в партнерстве с компанией Kratos Defense & Security Solutions, впервые поднялся в небо. Сообщение об этом появилось на сайте американской авиабазы Райт-Паттерсон, расположенной рядом с городом Дейтон в штате Огайо. На ее территории находится лаборатория ВВС.

"Опытный образец XQ-58A совершил свой первый полет 5 марта на полигоне в штате Аризона", - говорится в отчете об испытаниях. БПЛА провел в воздухе в общей сложности 76 минут, никаких технических проблем при этом не зафиксировали.

Как отмечается в сообщении, от даты заключения контракта на разработку до первого взлета прошло чуть более двух с половиной лет. XQ-58A предстоит совершить еще пять тестовых полетов для оценки работоспособности конструкции, аэродинамических характеристик, а также систем взлета и посадки.

По информации агентства "Джейнс", данный тип летательного аппарата позиционируется как достаточно дешевый для того, чтобы ВВС могли позволить себе потерять его в ходе военной операции, но в то же время он не является одноразовым и может применяться многократно.

Как заявлял руководитель AFRL генерал-майор Уильям Кули, цель этого проекта состояла в том, чтобы поставить на вооружение недорогой эффективный боевой БПЛА. "Если мы потеряем XQ-58A, его замена не будет стоить нам десятки миллионов долларов", - подчеркивал Кули.

Создатели аппарата рассказали, что он отличается большим радиусом действия при высокой скорости и маневренности. БПЛА длиной девять метров может нести полезную нагрузку общей массой 272 кг во внутреннем отсеке или под крылом. Американские военные отметили также, что пока работают с опытным образцом и окончательные характеристики нового беспилотника будут определены позже.