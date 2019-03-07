Путин и Бибилов обсудили меры по бесперебойной работе Транскама

ЦХИНВАЛ, 7 марта. /ТАСС/. Вопросы обеспечения безопасной работы Транскавказской автомагистрали, соединяющей Южную Осетию с Россией, поднимались в среду на встрече лидеров двух стран Анатолия Бибилова и Владимира Путина в Москве, сообщил ТАСС глава МЧС Южной Осетии Алан Тадтаев.

Он выразил уверенность, что вопросы, которые поднял президент Южной Осетии на встрече с президентом РФ "касательно социальной составляющей республики, улучшения жизни граждан и инвестиционного климата в стране, а также укрепления ее международных позиций с помощью России, нашли понимание у руководства РФ и получат положительное решение".

"Среди других актуальных вопросов, которые обсуждали Анатолий Бибилов и Владимир Путин, был также вопрос безопасной работы Транскама, для круглогодичного функционирования которого требуется строительство на опасных участках трассы противолавинных галерей", - сказал Тадтаев. Он отметил, что данный вопрос руководство МЧС республики ставило перед президентом Южной Осетии в январе 2019 года, когда из-за обильных снегопадов возникали перебои транспортного сообщения с РФ по Транскаму.

"Ранее Росавтодором в североосетинское отделение ведомства было направлено письмо, где была запрошена информация о том, какие меры необходимо принять, чтобы Транскам без перебоев работал в круглогодичном режиме. По итогам этой работы были даны соответствующие поручения на составление проектно-сметной документации на проведение работ, которые позволят Транскаму функционировать в зимнее время без перебоев", - подчеркнул министр.

Транскавказская автомагистраль - единственная дорога, которая связывает Россию и Южную Осетию. Ее протяженность составляет 164 км, основная часть маршрута проходит по высокогорью. В январе текущего года из-за обильных снегопадов и лавин в горах Осетии жители Южной Осетии на неделю были лишены транспортного сообщения с РФ.

В среду в Москве состоялась встреча президентов Южной Осетии и России. Лидеры двух стран обсудили двустороннее сотрудничество, социально-экономические вопросы, а также затронули тему предстоящих парламентских выборов в Южной Осетии.