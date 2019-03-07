Евгений Мураев снял свою кандидатуру с выборов президента Украины

КИЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Наши" Евгений Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов главы государства в пользу члена партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула. Об этом он сказал в четверг на брифинге, который транслировал украинской телеканал "Наш".

"Дорогие соратники по борьбе, я хочу сказать, что мы на сегодняшний день готовы объединить свои усилия людей, штабы, ресурсы для того, чтобы противостоять этой власти. И я хочу сказать, что я снимаю свою кандидатуру с выборов президента Украины в пользу Александра Вилкула", - сказал он.

При этом Мураев добавил, что в ближайшее время состоится съезд, на котором объединятся партии "Наши" и "Оппозиционный блок".

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. Центризбирком страны зарегистрировал рекордное количество кандидатов на пост главы государства - 44, затем трое из них заявили о выходе из президентской гонки. Четверг - последний день, когда кандидаты в президенты могут снять свои кандидатуры с выборов. 8 марта ЦИК Украины опубликует итоговую версию избирательного бюллетеня.

Согласно последним опросам, лидирует в рейтинге шоумен Владимир Зеленский, а второе и третье места делят между собой действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. За Мураева, согласно опросам, готовы проголосовать 0,6% населения. За Вилкула - 1,7%.