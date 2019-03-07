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После доклада ОЗХО по Сирии США заявили о виновности Дамаска в применении химоружия

Вашингтон поблагодарил организацию за независимую и беспристрастную работу

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствуют выводы доклада Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС), согласно которому при атаке в городе Дума в апреле 2018 года использовался хлор, и считают, что они подтверждают виновность в инциденте властей Сирии. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберта Палладино.

"Выводы доклада МУФС подтверждают версию, выдвинутую Соединенными Штатами в ходе нашей оценки атаки, которую мы дали в апреле прошлого года, согласно которой режим несет ответственность за это отвратительное нападение с применением химического орудия, в результате которого погибли и пострадали гражданские лица", - заявили в Госдепартаменте. "Соединенные Штаты благодарят МУФС за независимую и беспристрастную работу, которая была выполнена в сложных и опасных условиях", - отмечается в документе.

"Кроме того, Соединенные Штаты отвергают усилия режима Асада и тех, кто его поддерживает - в первую очередь России - по распространению дезинформации о предполагаемых атаках с применением химического оружия. Мы продолжаем выражать глубокую обеспокоенность по поводу подобной дезинформации", - утверждается также в заявлении.

Ранее в российском МИД заявили, что Запад использует для давления на Дамаск доклад миссии ОЗХО о якобы имевшем место использовании в сирийской Думе хлора в апреле 2018 года. В комментарии внешнеполитического ведомства также говорится, что "российские профильные эксперты самым внимательным образом изучат итоговый доклад МУФС по инциденту в городе Дума и в ближайшее время поделятся с международным сообществом более развернутыми оценками и соображениями на этот счет".

МУФС представила окончательный доклад по результатам расследования инцидента в сирийской Думе 1 марта. По мнению специалистов миссии, "оценка и анализ собранной информации дают основания полагать, что имело место использование токсичного химиката", который содержал хлор.

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