Оппозиция Алжира потребовала отставки президента

ТАСС, 7 марта. Оппозиционные силы Алжира потребовали в четверг отставки президента Абдельазиза Бутефлики, роспуска правительства и объявления в стране переходного периода. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление оппозиции. Представители различных политических сил страны провели расширенную встречу для обсуждения кризиса, спровоцированного выдвижением 82-летнего президента на пятый срок.

Ранее Конституционный совет Алжира отказался принять к рассмотрению протест группы адвокатов, пытавшихся оспорить законность выдвижения действующего президента на новый срок.

В знак протеста у здания совета собрались около тысячи представителей Гильдии адвокатов страны. "Нет пятому мандату! Народ хочет свергнуть режим! Республика - не королевство", - скандируют одетые в мантии юристы.

3 марта Конституционный совет принял документы Бутефлики для регистрации его кандидатом на президентских выборах, запланированных на 18 апреля. Необходимый пакет вместе с заявлением и справкой о состоянии здоровья представил глава предвыборного штаба президента Абдельгани Заалян. Однако по законам выдвиженец должен лично предоставлять все документы. Кроме того, накануне Национальный совет профессионального объединения врачей Алжира предупредил о недопустимости фальсификации медицинских справок, которые претенденты на высший государственный пост в стране предоставляют в Конституционный совет.

О реформе в Алжире

В 2016 году в Алжире была проведена конституционная реформа. В частности, было восстановлено ограничение президентских полномочий только двумя сроками по пять лет, которое было снято в пользу президента Бутефлики в 2008 году. Эта поправка делает продление мандата Бутефлики неконституционным, однако она не помешала правящей коалиции вновь выдвинуть действующего президента кандидатом.

Также остались без ответа призывы алжирской общественности применить 102 статью конституции, предусматривающую в случае тяжелой и продолжительной болезни президента назначение председателя парламента временным главой государстве с последующим созывов досрочных президентских выборов.