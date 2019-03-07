Минобороны Франции намерено увеличить число женщин-офицеров

ПАРИЖ, 7 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Увеличение числа женщин-офицеров и улучшение перспектив их службы в армии станут одними из ключевых мер, анонсированных в плане по феминизации оборонного сектора, который озвучила в четверг министр вооруженных сил страны Флоранс Парли. Подробный документ опубликован также на сайте министерства.

Всего в плане перечислены 22 позиции. Главными среди них являются поощрение верности службе и повышение значимости женщин в войсках. По данным оборонного ведомства, в 2017 году из 266,8 тыс. французских военнослужащих 55 тыс. составляли женщины.

В министерстве отмечают, что сейчас женщины в армии формально обладают теми же возможностями, что и мужчины, однако их крайне мало среди высшего командного состава - лишь 7% от общего числа. В качестве причин называется более ранний уход представительниц прекрасного пола со службы (в среднем на восемь лет раньше мужчин) по семейным обстоятельствам.

Глава оборонного ведомства обращает внимание на шесть главных мер, которые должны способствовать изменению ситуации. В первую очередь, это касается расширения перечня специальностей, по которым женщины могут служить в рядах вооруженных сил. Также планируется организовать институт наставничества, в рамках которого военнослужащим будет оказываться поддержка при построении профессиональной карьеры.

Чтобы не допустить досрочных отставок по семейным причинам, Парли обещает внести законодательную инициативу, которая позволит увеличить до пяти лет за карьеру период отпуска по уходу за детьми, на протяжении которого за женщинами сохраняется право продвижения по службе.

К 2022 году министр вооруженных сил рассчитывает довести долю женщин в высшем командном составе до 10%, а к 2025 году - удвоить.