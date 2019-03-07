Генпрокуратура Украины подозревает депутата Рады Дубиля в подкупе кандидата в президенты

КИЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины подозревает депутата Рады от партии "Батькивщина" Валерия Дубиля в шантаже и организации подкупа кандидата в президенты и парламентария Юрия Тимошенко, в связи с чем намерена добиваться лишения его неприкосновенности. Об этом в четверг на брифинге для журналистов сообщил генпрокурор страны Юрий Луценко.

"Вчера мы получили новый эпизод, в котором есть основания считать господина Дубиля причастным к схеме шантажа и попытке финансирования снятия с предвыборной гонки одного из депутатов. Сейчас, после обработки всех доказательств, после определенных следственных действий с фигурантами, мы, конечно, пойдем в Верховную раду, - сказал он. - Когда это случится, прогнозировать сложно, возможно, это произойдет на следующей пленарной неделе".

Сотрудники правоохранительных органов Украины в среду задержали двух человек, которые пытались подкупить кандидата в президенты Юрия Тимошенко, предложив ему за 5 млн гривен ($187 тыс.) отказаться от участия в избирательной кампании.

Юрий Тимошенко идет на выборы как самовыдвиженец. По данным украинских СМИ, полиция открыла против него расследование из-за залога участника избирательной кампании, который состоял из "пожертвований ряда фиктивных частных лиц". Сам Тимошенко заявил, что считает эти действия политическим преследованием.

Ранее лидер партии "Батькивщина" и ключевой кандидат в президентской гонке Юлия Тимошенко обвинила главу государства Петра Порошенко в причастности к выдвижению в президенты ее однофамильца. Это якобы было сделано с целью запутать избирателя и отобрать у нее часть голосов, она также потребовала снять его кандидатуру.