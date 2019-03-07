США призвали Россию "не оказывать давления" по делу Винника через СМИ

АФИНЫ, 7 марта. /ТАСС/. Посольство США в Греции призывало РФ не оказывать давление по делу Александра Винника через заявления в СМИ. Об этом сообщил в четверг греческий портал Liberal, приведя сделанному ему эксклюзивное заявление пресс-атташе американского диппредставительства в Афинах Уильяма Мурада.

Представитель посольства утверждал, что США "через соответствующие конфиденциальные юридические каналы привели веские основания для экстрадиции Александра Винника в США, включая обещание того, что он может быть привлечен к ответственности во всех трех странах, требующих его судебного преследования".

По словам Мурада, США "уважают независимый греческий судебный процесс и не оказывают давление через заявления в средствах массовой информации". "Мы призываем Россию делать то же самое", - сказал пресс-атташе.

Газета отмечает, что Мурад сделал заявление после визита 6 марта в Грецию генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки, который встречался с министром юстиции, транспарентности и прав человека Греции Михалисом Калогиру. Как Чайка заявил журналистам после встречи, греческий министр заверил его в том, что беспристрастно рассмотрит вопрос об экстрадиции россиянина Александра Винника. Генпрокурор РФ обратил внимание Калогиру на то, что у Винника ухудшилось состояние здоровья, а также на тот факт, что россиянин находится под стражей уже 19 месяцев.

Запросы со стороны трех стран

Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. В 2017 году Верховный суд Греции постановил выдать Винника в США, а в 2018 году он принял сначала решение о его экстрадиции в Россию по запросу российской прокуратуры, а потом - во Францию по выданному Парижем европейскому ордеру на арест.

С 26 ноября 2018 года Винник проводит в тюрьме голодовку против "судебного произвола", называя себя политическим заключенным и требуя от греческих властей дать ему возможность вернуться на родину. 28 февраля 2019 года адвокаты Винника узнали, что власти Греции перевели россиянина из тюремной палаты в специализированную клинику, где ему попытаются оказать квалифицированную медицинскую помощь с целью выхода из голодовки.

Защита россиянина подала в греческие инстанции требования об освобождении Винника из-под стражи, так как 26 января 2019 года истекли 18 месяцев, которые, по греческому законодательству, его могли держать под стражей без предъявления обвинения. В 6-й статье конституции Греции указано, что максимальный срок предварительного заключения не может превышать одного года, а в исключительном случае этот срок может быть продлен по решению соответствующего судебного совета на шесть месяцев.