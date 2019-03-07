МВФ заявил, что еще не решил, кого считать законным лидером Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) пока не выработал решения по поводу того, кого считать законным лидером Венесуэлы. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель МВФ Джерри Райс.

"В подобных ситуациях нас направляет международное сообщество, как это отражено в членстве в МВФ, охватывающем, как вы знаете, 189 стран. Ситуация остается чрезвычайно неопределенной как "на земле", так и в плане международного признания [властей Венесуэлы]. Решение относительно признания правительства в Венесуэле Международным валютным фондом еще не принято", - сказал Райс.

"<...> Любое возможное будущее взаимодействие [фонда] с Венесуэлой, я бы сказал, обусловлено выработкой решения [о том, кого признавать в качестве законного правительства в Каракасе]", - отметил представитель МВФ.

При этом он заверил, что не располагает данными о том, когда могло бы состояться заседание совета директоров МВФ, посвященное этому вопросу. "У меня нет никакой информации относительно заседания совета в целях выработки решения об официальном признании", - утверждал Райс.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских стран предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных выборов главы государства, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.