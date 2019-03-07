CNN: более 470 мигрантов были разлучены с детьми при депортации из США

ТАСС, 7 марта. Администрация Дональда Трампа установила, что число родителей-мигрантов, незаконно пересекших границу США со своими детьми и впоследствии депортированных без детей, достигло 471. Об этом в четверг сообщила телекомпания CNN.

Согласно заявлению представителя министерства внутренней безопасности, раннее Иммиграционная и таможенная полиция США предоставляла нелегальным мигрантам возможность воссоединиться со своими детьми перед депортацией. В июне прошлого года эта практика была отменена, и многих родителей депортировали без права выбора.

Информация стала доступна в среду после последнего судебного слушания по делу о смерти семилетней девочки из Республики Конго, находившейся в центре содержания для иммигрантов. Судебный доклад содержит обновленные данные о числе воссоединившихся после депортации семей. Сообщается, что 2741 из 2816 детей, ранее находившихся в центрах содержания для иммигрантов, отпущены из центров, четверо из них готовятся к воссоединению с родителями или передаче под опеку другой семье.

Весной прошлого года минюст США объявил о политике "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто незаконно переходит границу с детьми. Как правило, задержанных родителей заключают под стражу и привлекают к уголовной ответственности, а их детей отправляют в специальные центры. Только за период с апреля по сентябрь более 2 тыс. детей были разлучены с родителями, что вызвало волну критики со стороны политических противников Трампа.