Подгруппа по безопасности договорилась о введении перемирия в Донбассе с 8 марта

ДОНЕЦК, 7 марта. /ТАСС/. Участники подгруппы по безопасности на переговорах в формате видеоконференции согласовали установление в Донбассе нового - "весеннего" - перемирия с 8 марта. Об этом в четверг сообщило Telegram-канале представительство провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Несмотря на деструктивную позицию украинской стороны в большинстве вопросов, сторонам удалось договориться о предварительной дате введения перемирия - 8 марта с 01:01 по московскому времени", - говорится в сообщении.