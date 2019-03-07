Спецпредставитель США: в Вашингтоне не ведут дискуссий о военном вторжении в Венесуэлу

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Дискуссии о возможности военного вторжения в Венесуэлу в администрации США не ведутся, применение военной силы в этой стране не является для Вашингтона предпочтительным сценарием. С таким утверждением выступил в четверг спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по иностранным делам.

"Это определенно не тот путь, который выбирает администрация. Я могу сказать, что не участвовал ни в каких-либо дискуссиях, касающихся военного вторжения", - отметил дипломат.

Позже его повторно попросили ответить на вопрос, ведутся ли в администрации дискуссии о возможных военных действиях в Венесуэле.

"Нет, не в том смысле, в котором вы говорите. Всегда есть план действий на случай непредвиденных обстоятельств, например, если речь идет о любом диппредставительстве США в мире. Такие планы всегда есть, но мы не выбираем такой путь", - сказал он.

Новые санкции

Абрамс также сообщил, что Соединенные Штаты намерены ввести санкции против финансовых институтов, которые работают с нынешним руководством Венесуэлы.

"Мы уже ввели санкции против ряда финансовых институтов, и мы намерены расширить сеть [структур, находящихся под рестрикциями]. В настоящее время мы рассматриваем другие [финансовые] институты, которые я не буду называть, чтобы это не было для них предупреждением. Будет больше санкций против финансовых институтов, которые выполняют указания режима [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро для хищения денег Венесуэлы и сокрытия их по всему миру", - отметил он.

В среду помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предупредил зарубежные финансовые институты о том, что они столкнутся с санкциями, если будут проводить транзакции в пользу Мадуро и его правительства. Ранее Абрамс также заявлял, что Госдепартамент допускает возможность введения так называемых вторичных санкций против иностранных физлиц, юрлиц и даже правительств, которые сотрудничают с теми, кто уже состоит в черном списке Вашингтона по Венесуэле.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал неправомерными заявления американской администрации об угрозе санкций в отношении тех, кто поддерживает Мадуро.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

