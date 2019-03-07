Reuters: премьер Венгрии не исключил возможности раскола Евросоюза

ТАСС, 7 марта. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил возможности раскола Евросоюза в случае, если страны Западной Европы будут навязывать остальным государствам сообщества политику поощрения иммиграции, которая, по его мнению, приведет к преобладанию мусульманского населения на Европейском континенте. Такое мнение Орбан высказал в беседе с французским политиком Филиппом де Вилье, который привел его высказывания в своей новой книге, передает в четверг агентство Reuters.

"Если нас оставят в покое и не будут нам навязывать исламизацию, Европа может жить, как клуб свободных стран", - цитирует Reuters Орбана. "Но, если вы заставите нас принять Глобальный договор ООН о миграции или решения Европейской комиссии, направленные на то, чтобы заставить нас принять их западную политику уступок, распад нельзя исключить", - считает премьер-министр Венгрии.

Осенью 2015 года страны ЕС приняли решение о расселении на своей территории 160 тыс. беженцев, которые находились на тот момент в Греции и Италии. Однако Венгрия, Словакия, Польша и Чехия отказались выполнять это решение. Тогда Орбан заявил, что его страна должна иметь право сама решать, кто будет жить на ее территории. Он выразил опасение, что чрезмерное число мигрантов из мусульманских стран может привести к тому, что христиане и мусульмане будут существовать в Европе как два параллельных общества.

Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции был одобрен на Межминистерской конференции ООН, которая состоялась в Марракеше 10-11 декабря. Этот документ, не являющийся юридически обязывающим, был согласован в июле всеми государствами ООН, кроме США. Пакт касается таких проблем, как минимизация негативных факторов миграционных процессов, защита и интеграция мигрантов, а также повышение доступности путей регулярной миграции. Однако впоследствии целый ряд государств, в том числе Австралия, Австрия, Болгария, Венгрия, Израиль, Польша, Словакия, США, Хорватия, Чехия и Швейцария, отказались присоединиться к этому договору.