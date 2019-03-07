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Выход США и России из ДРСМД

Столтенберг заявил, что НАТО не планирует развертывания наземных ядерных ракет в Европе

Генсек НАТО отметил, что альянсу необходимо "планировать мир без ДРСМД"

ВАРШАВА, 7 марта. /ТАСС/. НАТО не планирует развертывания наземных ядерных ракет в Европе после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в четверг на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг, который прибыл в Варшаву по случаю отмечаемого Польшей 12 марта 20-летия вступления страны в альянс.

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"Мы не планируем размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе", - сказал он.

При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО "должна начать планировать мир без ДРСМД". По его словам, нужно учитывать появление большего количества ракет в России. "Наш ответ будет координирован, взвешен", - указал он.

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