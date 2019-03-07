Bloomberg: Меркель отвергла предложение Пенса провести маневры ВМС ФРГ близ Крыма

ТАСС, 7 марта. Канцлер ФРГ Ангела Меркель отвергла в феврале предложение вице-президента США Майкла Пенса направить военные корабли ФРГ через Керченский пролив, чтобы продемонстрировать России жесткую позицию Запада. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg .

По его информации, Пенс предложил Меркель направить военные корабли через пролив во время их встречи 16 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Меркель, утверждает агентство, дала понять, что она готова рассмотреть возможность однократного проведения таких совместных маневров ВМС ФРГ и Франции. Однако в конечном итоге, отмечает Bloomberg, канцлер ФРГ отвергла предложение Пенса, сославшись на позицию президента Украины Петра Порошенко, который счел такую меру недостаточной.

По информации агентства, руководство Франции также отказалось направить военные корабли в Керченский пролив, поскольку сочло эту идею ненужной провокацией.

Bloomberg отмечает, что встреча между Меркель и Пенсом в Мюнхене состоялась после того, как в своей речи на конференции по безопасности канцлер подвергла критике внешнюю политику США, а также заявила о невозможности исключать Россию из газового рынка Евросоюза по политическим мотивам. По данным агентства, Меркель была обеспокоена заявлениями Пенса, который пытался убедить страны ЕС отказаться от проекта строительства газопровода "Северный поток - 2". Согласно источникам Bloomberg, именно недовольство попытками Вашингтона остановить реализацию "Северного потока - 2" стало одним из факторов, заставивших Меркель выступить с критикой в адрес США.

25 ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения границы РФ возбуждено уголовное дело, члены экипажа были арестованы. США и ЕС потребовали освобождения украинских моряков, не дожидаясь решения суда.