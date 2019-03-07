Опрос: доверие французов к президенту и премьеру страны растет

ПАРИЖ, 7 марта. /ТАСС/. Доверие населения к президенту Франции Эмманюэлю Макрону и премьер-министру Эдуару Филиппу возросло за месяц на 4 и 3 процентных пункта (п. п.) соответственно. Об этом свидетельствует опубликованный в четверг опрос, проведенный службой Elabe по заказу газеты Echos и радиостанции Radio Сlassique.

Как подчеркивают эксперты организации, достигнутый в марте Макроном уровень поддержки в 31% представляет собой увеличение показателя на 8 п. п. с декабря прошлого года. При этом, как свидетельствуют предыдущие опросы, рост доверия продолжался все три месяца, хотя и небольшими темпами. Макрон выходит теперь на уровень, наблюдавшийся в сентябре 2018 года, то есть за несколько недель до начала бурного движения протестов "желтых жилетов", которое первоначально негативно сказалось на его популярности.

Результаты, полученные Elabe, подтвердили тенденцию других опросов, опубликованных в ходе текущей недели. Так, согласно службе Ipsos, рейтинг Макрона возрос на 5 п. п. до уровня в 28%, а по данным Ifop - на 3 п. п. до 31%.

Рейтинг премьера

Премьер-министр Эдуар Филипп, как свидетельствуют данные, полученные службой Elabe, повысил показатель рейтинга доверия на 6 п. п. за три последних месяца. Но в то же время обработка данных указывает на то, что 65% (-2 п. п. за месяц) опрошенных не верят в способность главы правительства успешно решать стоящие перед страной проблемы. Для президента этот показатель составил 66% со снижением на 3 п. п.

На первом месте по уровню доверия граждан Франции находится в настоящее время видный эколог, бывший министр экологического перехода Николя Юло (50%, +7 п. п.). Он, однако, в прошлом году вышел из состава кабинета министров из-за разногласий с проводимым им курсом. На втором месте - видный политик, бывший мэр города Бордо, Ален Жюппе, назначенный недавно на высокий пост - в Конституционный совет Франции. Его рейтинг равен 39% с повышением на 3 п. п.

На третьем месте - бывший президент страны Николя Саркози с уровнем поддержки в 33% (+ 4 п. п.). За ним на четвертом месте находится нынешний глава МИД, бывший министр обороны Жан-Ив Ле Дриан, пользующийся доверием 32% респондентов (+4 п. п.).

Опрос был проведен 5-6 марта через интернет методом квот на основе репрезентативной выборки в 1003 человека в возрастной группе начиная с 18 лет.