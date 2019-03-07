Дамаск отверг выводы миссии ОЗХО по инциденту в Думе

ТАСС, 7 марта. Выводы, сделанные Миссией по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС), которые касаются якобы имевшего места применения хлора в городе Дума в апреле 2018 года, "не соответствуют действительности и являются фальсифицированными". Об этом заявил в четверг МИД Сирии, заявление которого распространило агентство SANA.

"Авторы итогового доклада МУФС не были привержены объективности и нейтральности, проигнорировав свидетельства очевидцев о постановочном характере этого инцидента", - подчеркивается в документе. В нем отмечается, что в докладе миссии, созданной Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), "нет также упоминаний о том, что террористы, которые разыграли этот спектакль, хранили на складе отравляющие вещества".

"Сирия отвергает этот документ и призывает другие страны - члены ОЗХО разоблачить его сфабрикованный характер", - указывается в заявлении. При этом Дамаск выражает готовность продолжать сотрудничество с техническим секретариатом ОЗХО в соответствии с взятыми на себя обязательствами.

МУФС представила 1 марта окончательный доклад по результатам расследования инцидента в Думе 7 апреля 2018 года. В нем утверждается, что в этом городе в 12 км от Дамаска, служившим форпостом вооруженной оппозиции, имело место использование токсичного химиката в качестве оружия, который содержал хлор.

Сообщения о применении химического оружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года распространил ряд НПО, в том числе "Белые каски", Минобороны РФ назвало их источником недостоверной информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химического оружия.

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб Республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что эта атака стала ответом на предположительное применение химического оружия в городе Дума.