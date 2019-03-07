Парламент непризнанного Косова принял базовый закон о переговорах с Белградом

БЕЛГРАД, 7 марта. /ТАСС/. Парламент непризнанного Косова принял большинством голосов закон, закладывающий основу для переговорной платформы с Белградом по вопросу об урегулировании косовского конфликта. Голосование транслировалось в четверг в прямом эфире парламентского телеканала. Принятый документ оговаривает отказ косовских властей от обмена территориями с Сербией.

"За" принятие закона высказался 61 депутат из 106, один человек воздержался. В голосовании не участвовали депутаты оппозиционных косовских партий, а также депутаты сербской партии "Сербский список".

Премьер-министр непризнанного образования Рамуш Харадинай заявил по итогам голосования, что "парламент, приняв платформу о диалоге, предусматривающую достижение окончательного юридически обязывающего соглашения по нормализации отношений с Сербией, утвердил позицию Косова о неприкосновенности границ и сохранение территории в границах 17 февраля 2008 года", когда косовары провозгласили независимость края.

Косовский парламент провозгласил независимость края в одностороннем порядке в феврале 2008 года, в 2010 году Международный суд ООН признал это решение легитимным. В настоящее время Республику Косово, по версии Белграда, признают около 100 стран, при этом Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай, а также пять стран ЕС.