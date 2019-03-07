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Политический кризис в Венесуэле
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США аннулировали визы более чем 250 граждан Венесуэлы

Ранее Госдеп объявлял о том, что США ввели визовые санкции в отношении 49 представителей Венесуэлы
Здание Госдепартамента США AP Photo/Luis M. Alvarez
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Здание Госдепартамента США
© AP Photo/Luis M. Alvarez

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты к настоящему времени ввели визовые ограничения в отношении более чем 250 граждан Венесуэлы. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино.

"Вчера были аннулированы дополнительно 77 виз, а в целом на сегодняшний день это число составляет более 250", - сказал он.

В среду вице-президент США Майкл Пенс объявил о том, что Вашингтон лишит виз еще 77 венесуэльцев, в том числе членов правительства Венесуэлы и их родственников. 2 марта Госдеп объявлял о том, что США ввели визовые санкции в отношении 49 представителей Венесуэлы. До этого в санкционные списки были включены еще шесть человек, в том числе командующий Национальной гвардией Венесуэлы генерал Ричард Лопес Варгас, начальник полиции штата Тачира (граничащего с Колумбией) Кристиан Моралес Самбрано. Тогда ведомство пояснило, что добавило в черный список шесть должностных лиц Венесуэлы, которые связаны с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и "причастны к препятствованию доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу 23 февраля 2019 года".

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Теги
СШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеПенс, Майкл (Майк)
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