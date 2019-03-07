Земан назвал "глупой провокацией" отказ российскому дипломату во въезде в Чехию

ПРАГА, 7 марта. /ТАСС/. Отказ Чехии во въезде сотруднику МИД России из состава делегации, прибывшей на заседание межправительственной комиссии, является глупой провокацией. Такое мнение высказал в четверг чешский президент Милош Земан, выступая в эфире телеканала Barrandov.

"Считаю это глупой провокацией, - подчеркнул Земан. - Знаю, что российская делегация рассматривала возможность развернуться и вернуться назад [в Россию]. Есть люди, которые не умеют ничего другого, как делать глупые провокации".

Если бы российская делегация отказалась от участия в МПК, то это, по мнению Земана, "на долгое время нарушило бы экономическое сотрудничество [с Россией]".

Чешские СМИ во вторник сообщили об отказе во въезде в республику "по соображениям безопасности" члену российской делегации. Посольство РФ в республике назвало эти действиями недружественными и не соответствующими характеру чешско-российских отношений, которые не останутся без ответа.

Отказано во въезде в республику было сотруднику МИД России, который направлялся в Прагу в составе делегации, возглавляемой главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. Дипломат должен был принять участие в работе состоявшегося в среду 11-го заседания российско-чешской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству (МПК).

Земан доволен встречей с Мантуровым

Президент также сообщил, что у него в среду, по завершении заседания МПК, состоялась плодотворная встреча с Денисом Мантуровым.

"Мы констатировали, что взаимный товарооборот [наших стран] за последние два года вырос на 30%. Это хороший показатель. Растет и число российских туристов в Чехии", - отметил Земан.