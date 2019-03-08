Новая партия гуманитарной помощи для Венесуэлы прибыла в Колумбию из США

БОГОТА, 8 марта. /ТАСС/. Самолет с очередной партией гуманитарной помощи для Венесуэлы в четверг прибыл из США в колумбийский город Кукута на границе с Боливарианской Республикой. Об этом сообщило Агентство США по международному развитию.

"Сегодняшним рейсом были доставлены медицинские принадлежности, в том числе перчатки для проведения осмотров, хирургические халаты, маски для лица и чистящие средства", - говорится в сообщении организации. В Кукуте груз встретил депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Хосе Мануэль Оливарес. Этот законодательный орган находится под контролем политических противников президента Николаса Мадуро.

Венесуэльская оппозиция 23 февраля попыталась ввезти в страну гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению Каракаса. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну, несколько грузовиков были сожжены.

В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии. По разным данным, погибли от четырех до 25 человек. Власти Венесуэлы начали расследование.