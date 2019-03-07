Пять кандидатов в президенты Украины официально снялись с выборов

КИЕВ, 8 марта. /ТАСС/. Пять кандидатов в президенты Украины в отведенный законом срок воспользовались правом сняться с предвыборной гонки. Таким образом, общее число зарегистрированных кандидатов сократилось до 39, свидетельствуют итоги состоявшегося в ночь на пятницу заседания ЦИК Украины.

Комиссия приняла решение об отмене регистрации кандидатов в президенты Дмитрия Гнапа, Дмитрия Добродомова и Евгения Мураева. Ранее была отменена регистрация Андрея Садового и Сергея Кривоноса.

ЦИК страны также утвердил в пятницу форму и текст избирательного бюллетеня. Его размер составит 20 на 80 см, документ будет иметь песочный цвет, а также содержать соответствующие степени защиты.

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. Изначально было зарегистрировано рекордное количество кандидатов - 44. В минувший четверг, 7 марта, был последний день, когда кандидаты в президенты могли снять свои кандидатуры с выборов, лично обратившись в ЦИК с такой просьбой в письменной форме. В пятницу у комиссии истекает официальный срок, когда она может принимать решение о снятии кандидатов с выборов, в этот день ЦИК планирует опубликовать итоговую версию избирательного бюллетеня.

Согласно последним опросам, лидирует в рейтинге шоумен Владимир Зеленский, а второе и третье места делят между собой действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.