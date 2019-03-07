Гуайдо попросил ОАГ продолжать считать Венесуэлу своим членом вопреки решению Мадуро

КАРАКАС, 8 марта. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо направил генеральному секретарю Организации американских государств (ОАГ) Луису Альмагро письмо, в котором попросил продолжать считать Боливарианскую Республику одним из членов сообщества, несмотря на решение президента Николаса Мадуро о выходе из организации. Об этом сообщил назначенный парламентом представитель страны в ОАГ Густаво Тарре Брисеньо.

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"В качестве исполняющего обязанности президента Боливарианской Республики я подтверждаю и официально заявляю, что Венесуэла решила признать недействительной так называемую денонсацию устава ОАГ, чтобы Венесуэла могла оставаться членом этой организации", - говорится в письме Гуайдо, которое опубликовал в своем Twitter Брисеньо.

В конце апреля 2017 года Венесуэла направила в ОАГ заявление о выходе из ее состава.

Тогда Мадуро отметил, что республика "никогда не вернется" в состав организации, которая с момента своего появления "стала инструментом для придания законной силы имперским желаниям против суверенных народов".