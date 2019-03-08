В Госдепартаменте считают, что денуклеаризация КНДР завершится до начала 2021 года

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Денуклеаризация Корейского полуострова будет завершена до окончания возможного первого срока пребывания Дональда Трампа на посту президента США. Уверенность в этом выразил в четверг на специальном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга.

Его спросили о сроках завершения денуклеаризации Корейского полуострова. "Мы по-прежнему считаем, что это достижимо в течение первого срока президента [Трампа]. Мы работаем [над вопросами денуклеаризации] исходя из этих сроков. Это осуществимо", - подчеркнул дипломат, добавив, что у вашингтонской администрации "достаточно времени" для того, чтобы добиться денуклеаризации Корейского полуострова.

Нынешний срок Трампа на посту президента завершится 20 января 2021 года, однако американский лидер неоднократно выражал уверенность в победе на следующих президентских выборах в 2020 году. В таком случае уже второй срок завершится 20 января 2025 года.

Инспекторы США на полигонах КНДР

Он также прокомментировал ситуацию с единственным в КНДР ядерным полигоном Пхунгери. "Они [власти КНДР] сказали, что допустят [на полигон] американских инспекторов. Они пока еще не дали экспертам разрешение на въезд. Его объекты доступны для беспрепятственного обзора", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства, говоря о возможности следить за деятельностью на полигоне с помощью спутниковой системы.

Соединенные Штаты, продолжил дипломат, будут разбираться с ситуацией вокруг ракетного полигона Сохэ. "Мы будем запрашивать разъяснения по этому поводу. Мы будем добиваться разрешения на въезд американских инспекторов", - пояснил он.

Испытательный полигон Сохэ в районе Тончхан-ни, также называемый космодромом, находится в холмистой местности недалеко от границы с Китаем, в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от крупного ядерного центра в Йонбене. 7 февраля 2016 года оттуда, в частности, была запущена ракета со спутником "Кванменсон-4" ("Сияющая звезда - 4"). Западные специалисты считали запуск испытанием баллистической ракеты большой дальности.

Согласно выводам американских экспертов, работы по ликвидации стартового комплекса и объекта для испытания ракетных двигателей велись в Сохэ только с июля и до начала августа прошлого года, после чего полигон, судя по всему, функционировал в обычном режиме. Обещание о его ликвидации было, в частности, записано в совместном документе по итогам встречи лидеров КНДР и Южной Кореи в сентябре 2018 года.

Развитие событий

Дипломат также заявил, что американская администрация считает, что дальнейшее развитие событий в диалоге США и КНДР зависит от Пхеньяна.

"Как заявили по итогам саммита в Ханое президент [Дональд Трамп] и госсекретарь [Майкл Помпео], нам удалось преодолеть противоречия по ряду вопросов в отношениях США и Северной Кореи. Однако все еще остаются важные области, в которых мы должны продвинуться вперед, и прежде всего - денуклеаризация", - заявил американский дипломат.

С его точки зрения, саммит в Ханое дал США и КНДР "чрезвычайно важную возможность на высоких уровнях правительства обменяться взглядами, излагающими возможные варианты действий". "В конце саммита мяч остался на стороне поля Северной Кореи, и от северян будут зависеть шаги, нацеленные на то, чтобы удовлетворить ожидания, связанные с денуклеаризацией", - утверждал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына в Ханое завершилась досрочно. Стороны не приняли по ее итогам никаких документов, хотя Белый дом анонсировал подписание некоего совместного соглашения. Какой именно документ имелся в виду, не уточнялось.