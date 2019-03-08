{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Каракасе начались протесты из-за перебоев с электроснабжением

Из-за аварии более 20 регионов страны обесточены

КАРАКАС, 8 марта. /ТАСС/. Жители нескольких районов Каракаса в четверг вечером вышли на улицы, требуя от властей восстановить электроснабжение. Об этом сообщила на своем сайте газета El Nacional.

На обнародованных видеозаписях слышно, что люди кричат и бьют в пустые кастрюли, протестуя против отсутствия света. В четверг многие районы Каракаса и более чем 20 штатов республики остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в Венесуэле.

Несмотря на заверения властей, устранить последствия аварии к настоящему времени не удалось. Представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Венесуэлы неоднократно заявляли, что проблемы в профильной сфере связаны с нехваткой ресурсов для выполнения профилактического обслуживания сетей и подстанций.

Теги
Венесуэла
Мадуро обвинил "американский империализм" в отключении электроэнергии в Венесуэле
Обесточенными остались более 20 штатов республики
Читать полностью