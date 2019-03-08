В Каракасе начались протесты из-за перебоев с электроснабжением

КАРАКАС, 8 марта. /ТАСС/. Жители нескольких районов Каракаса в четверг вечером вышли на улицы, требуя от властей восстановить электроснабжение. Об этом сообщила на своем сайте газета El Nacional.

На обнародованных видеозаписях слышно, что люди кричат и бьют в пустые кастрюли, протестуя против отсутствия света. В четверг многие районы Каракаса и более чем 20 штатов республики остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в Венесуэле.

Несмотря на заверения властей, устранить последствия аварии к настоящему времени не удалось. Представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Венесуэлы неоднократно заявляли, что проблемы в профильной сфере связаны с нехваткой ресурсов для выполнения профилактического обслуживания сетей и подстанций.