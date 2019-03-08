Мадуро обвинил "американский империализм" в отключении электроэнергии в Венесуэле

ТАСС, 8 марта. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг обвинил "американский империализм" в причастности к перебоям с электроснабжением в стране, в результате которых более чем 20 штатов остались без света.

"Электрическая война, объявленная и возглавляемая американским империализмом против нашего народа, будет побеждена. Ничто и никто не сможет победить народ Боливара и Чавеса. Максимальное единство патриотов!", - написал Мадуро в своем Twitter.

Ранее газета El Nacional сообщила о масштабных перебоях с электроснабжением по всей стране. По ее данным, обесточенными оказались несколько линий столичного метро, а также обслуживающий Каракас аэропорт Майкетия. Национальная электрическая компания в своем Twitter назвала причиной случившегося саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в Венесуэле и одной из самых мощных в мире.

Представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Венесуэлы неоднократно заявляли, что аварии в профильной сфере связаны с нехваткой ресурсов для выполнения профилактического обслуживания сетей и подстанций.