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СМИ: Япония и Россия согласовали график безвизовых обменов на 2019 год

По данным Kyodo, бывшие японские жители южных Курильских островов посетят эти территории девять раз, жители Курил побывают в Японии шесть раз

ТОКИО, 8 марта. /ТАСС/. Япония и Россия согласовали график безвизовых обменов на 2019 год. Как сообщило в пятницу агентство Kyodo, бывшие японские жители южных Курильских островов посетят эти территории девять раз, а курильчане шесть раз побывают в Японии.

Отмечается, что безвизовые поездки пройдут по обычному графику - с мая по сентябрь. По данным Kyodo, с японской стороны в них должны будут принять участие около 520 человек.

Безвизовые обмены осуществляются с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран. За этот период в Японии побывали более 8 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тыс. японцев. Период посещения ограничен погодными условиями.

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