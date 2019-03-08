МИД Китая: США и КНДР должны создать дорожную карту денуклеаризации Корейского полуострова

ПЕКИН, 8 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты и КНДР должны приступить к разработке дорожной карты поэтапной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил в пятницу журналистам член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И.

"Мы считаем, что ханойский саммит стал важным шагом в процессе ядерного разоружения Корейского полуострова. КНДР и США должны сформулировать дорожную карту по поэтапной денуклеаризации, проявляя при этом взаимное уважение", - сказал он.

По словам министра, международное сообщество должно оказать активное содействие усилиям Пхеньяна и Вашингтона, а КНДР и США следует воздерживаться от резких односторонних действий, проявлять добрую волю.

В Ханое 27-28 февраля состоялся двухдневный саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, посвященный проблеме денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений между Вашингтоном и Пхеньяном. По его итогам сторонам не удалось достигнуть соглашения. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.