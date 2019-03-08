Глава МИД Китая назвал отношения Москвы и Пекина образцом сотрудничества крупных держав

ПЕКИН, 8 марта. /ТАСС/. Китайско-российские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства следует считать образцом взаимодействия между крупными мировыми державами.

Об этом заявил в пятницу журналистам член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И.

"Отношения двух стран стали образцом сотрудничества между крупными мировыми державами <...> Мы верим, что, в соответствии с политической линией, обозначенной лидерами Китая и России, наши связи вступят на новый этап развития", - сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства КНР также подчеркнул, что Китай и Россия продолжат развивать отношения в самых различных сферах и искать новые возможности для взаимодействия. "Помимо традиционного взаимодействия в энергетической сфере, мы будем развивать сотрудничество в новых сферах высоких технологий, сельское хозяйство, электронную торговлю, а также финансовые услуги", - подчеркнул он.

Ван И также заявил, что Китай и Россия намерены тесно координировать взаимные действия на международной арене и будут совместно твердо отстаивать глобальную стратегическую безопасность, принципы устава ООН.

"Что касается международной повестки дня, Китай и РФ - постоянные члены Совета Безопасности ООН, плечом к плечу действующие в соответствии со своими обязательствами. Мы поддерживаем тесный диалог практически по всем важным вопросам, придерживаясь близких позиций. В новом году КНР и Россия продолжат укреплять стратегическое сотрудничество, твердо защищать принципы и нормы устава ООН, твердо содействовать поддержанию международной стратегической безопасности", - сказал он.

По словам министра, благодаря сотрудничеству Москвы и Пекина международная ситуация становится более стабильной. "Если Китай и Россия продолжат действовать сообща, в мире будут поддерживаться мир, безопасность и стабильность", - резюмировал Ван И.