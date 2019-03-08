Каракас погрузился во тьму. Однако жизнь в городе продолжается

Из-за того, что прекратили работать светофоры, на некоторых улицах образовались крупные пробки. Кроме того, остановились несколько линий метро, так что люди были вынуждены пересесть на автобусы. К ночи ситуация стабилизировалась, поскольку в позднее время движение в Каракасе обычно достаточно слабое из-за плохой криминальной обстановки.

Среди значительных проблем - перебои с сотовой связью и интернетом, сложности в движении транспорта. Особенно серьезные проблемы были вечером, примерно около 18:00-19:00 часов (01:00-02:00 мск пятницы), когда люди возвращались после работы по домам.

КАРАКАС, 8 марта. /Корр. ТАСС Владимир Костырев/. Каракас остается без света уже более шести часов, однако в городе пока продолжается относительно нормальная жизнь, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Отключения света - достаточно привычное явление в столице Венесуэлы, хотя свет обычно пропадает не повсеместно и на более короткое время, чем на этот раз. Поэтому большинство общественных зданий - гостиницы, больницы - оборудованы резервными источниками питания, которые позволяют поддерживать нормальную работу, возможно, с какими-то урезанными функциями, в отдельных случаях на протяжении нескольких дней.

После отключения света в гостиницы и кафе стали стекаться люди, чтобы провести вечер в освещенном помещении, хотя на подобные случаи у всех обычно заготовлены свечи.

Серьезные проблемы могут начаться, если восстановление элекроснабжения затянется: уже в ближайшее время у людей начнут садиться мобильные телефоны, а затем начнут иссякать резервные источники питания.

Море темноты

На улицах Каракаса вечером было спокойно. Когда стало ясно, что к ночи свет не будет включен, в районе Лас-Мерседес, по наблюдению корреспондента ТАСС, стали собираться небольшие группы людей до 10 человек, выражавших недовольство ситуацией. Однако импровизированные митинги продолжались недолго - люди разошлись с наступлением темноты, поскольку уличное освещение тоже не работает.

Более бурная реакция развернулась в соцсетях, в которых жители Каракаса обсуждают отключение света, даже несмотря на отсутствие электроэнергии. Часто обсуждения сопровождаются критикой властей, в некоторых случаях высказываются предположения о возможной кибератаке или подготовке к государственному перевороту.

Каракас расположен на холмах и, как правило, практически из каждой его точки можно наблюдать достаточно широкую панораму города. Сейчас она представляет море мрака, лишь в некоторых местах разбавленное огнями на зданиях, имеющих собственные источники питания. За пределами отдельных островков света царит полная темнота.