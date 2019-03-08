Комитет Палаты представителей Конгресса США одобрил запрет на признание Крыма российским

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в четверг единогласно одобрил законопроект, запрещающий вашингтонской администрации признавать Крым российским. Об этом сообщила пресс-служба данного комитета.

Данный законопроект был принят конгрессменами вместе с рядом других документов. "По единогласному решению инициативы были направлены со внесенными в них поправками [на рассмотрение] Палате представителей [полного состава]", - отметили в пресс-службе.

Текст "Закона о непризнании аннексии Крыма" очень короткий и состоит всего из нескольких предложений. "Запретить правительству США признавать аннексию Крыма Россией, - говорится в документе. - Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы не признавать де-юре или де-факто суверенитет Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами".

Законопроект, который был внесен в Конгресс 16 января, запрещает всем государственным учреждениям и ведомствам США "предпринимать какие-либо действия или оказывать какую-либо помощь, которая должна включать признание или подразумевает признание де-юре или де-факто суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами". Однако в тексте отдельно прописано, что президенту дается право делать исключения, если он "решит, что это необходимо для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов". Если инициативу одобрят обе палаты Конгресса, она отправится на подпись главе государства.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.